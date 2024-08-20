Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Allah, tevbeleri çokça kabul edici ve kullarına merhamet edicidir. Tevbe Suresi: 118 HADİS: Kalpler kendisine iyilik yapanı sevecek, kötülük yapana ise buğzedecek şekilde yaratılmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 1914

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