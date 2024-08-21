Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularlaberaber olun. Tevbe Suresi: 119 HADİS: İmanınızı yenileyeniz. “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tevhidini çokça söyleyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 1915

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.