Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükâfatını elbette zayi etmez. Tevbe Suresi: 120 HADİS: Fakirin, zenginin iyiliğine vereceği karşılık, onun için hayır temennîsinde bulunma ve dua etmedir. Camiü’s-Sağir, No: 1916

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