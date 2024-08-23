Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar görmüyor mu ki, her sene bir iki defa çeşitli musibetlerle imtihan olunuyorlar. Yine de tevbe edip ibret almıyorlar.

Tevbe Suresi: 126

HADİS:

Allah takvayı sana azık eylesin, günahlarını bağışlasın ve her nerede olursan ol seni hayra yöneltsin.

Camiü’s-Sağir, No: 1918