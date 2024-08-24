Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar, size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe Suresi: 128 HADİS: Yarın ahirette Allah'a yakın mecliste oturacak olanlar, dünyada iken harama karşı hassas ve dünyaya kalben değer vermeyenlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1920

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