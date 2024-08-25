Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer senden yüz çevirirlerse sen de ki: “Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de Odur.” Tevbe Suresi: 129 HADİS: Pazara mal sevk eden kazançlı, karaborsa yapan ise Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 1927

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