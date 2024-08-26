Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendi içlerinden birine, “İnsanları îkaz et ve inananlara, Rableri katında yüksek makamlar olduğunu müjdele” diye vahyedişimiz, insanlara tuhaf mı geldi?... Yûnus Suresi: 2 HADİS: Cemaat rahmet, bölücülük ise azaptır. Camiü’s-Sağir, No: 1929

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