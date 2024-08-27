Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onun izni olmadan hiç kimse kimseye şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah Odur; yalnız Ona kulluk edin. Hiç düşünmez misiniz? Yûnus Suresi: 3 HADİS: Güzellik, hak sözü doğruca söylemektir. Kemâl ise dürüstçe güzel davranışlarda bulunmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 1930

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