Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hepinizin dönüşü Onadır. Allah’ın vaadi böyledir ve yerine gelecektir. Yûnus Suresi: 4 HADİS: Cennet, sizden birinizin ayakkabısının bağından kendisine daha yakındır. Cehennem de böyledir. Camiü’s-Sağir, No: 1931

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