Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kullarını önce yaratan, sonra da Ona iman edip güzel hareketlerde bulunanları adaletle mükâfatlandırmak için yeniden diriltecek olan Odur. Yûnus Suresi: 4 HADİS: Cennet yüz derecedir. Bütün âlemler bir tanesinde toplansa hepsini içine alır. Camiü’s-Sağir, No: 1933

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