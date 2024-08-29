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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

29 Ağustos 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kullarını önce yaratan, sonra da Ona iman edip güzel hareketlerde bulunanları adaletle mükâfatlandırmak için yeniden diriltecek olan Odur.

Yûnus Suresi: 4

HADİS:

Cennet yüz derecedir. Bütün âlemler bir tanesinde toplansa hepsini içine alır.

Camiü’s-Sağir, No: 1933

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