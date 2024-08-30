Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kâfirler için ise, inkârlarında ısrar etmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içecek ve pek acı bir azap vardır. Yûnus Suresi: 4 HADİS: Cennet annelerin ayakları altındadır. Camiü’s-Sağir, No: 1934

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