Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, vaktinizi ve hesabınızı bilesiniz diye aya menziller takdir eden de Odur. Yûnus Suresi: 5 HADİS: Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Camiü’s-Sağir, No: 1935

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