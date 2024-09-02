Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla tatmin olanlar, âyetlerimize aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. Yûnus Suresi: 7-8 HADİS: Kur’ân’ı ezberleyen, onun hükmünü yaşamaya gayret gösteren kimse Allah tarafından korunmuştur.

Camiü’s-Sağir, No: 1940

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