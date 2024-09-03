Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip güzel işler yapanları ise, Rableri imanları vasıtasıyla altlarından ırmakların akacağı nimetlerle dolu Cennetlere kavuşturur. Yûnus Suresi: 9 HADİS: Kur’ân’ı ezberleyen, yaşayışıyla onun hükümlerine ayna olan kimse İslâm sancağını taşıyan kimsedir. Camiü’s-Sağir, No: 1941

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