Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların Cennetteki duaları şöyledir: “Allah’ım, Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz.” Aralarındaki dilekleri de hep selâmdır, iyiliktir. Yûnus Suresi: 10 HADİS: İnsanların övgüsüne olan düşkünlük kişiyi kör ve sağır eder. Camiü’s-Sağir, No: 1944

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