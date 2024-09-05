05 Eylül 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Duaları ise şu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”
Yûnus Suresi: 10
HADİS:
Sahabîlerime dil uzatana Allah lânet eylesin. Kim Sahabîlerim konusunda benim hakkımı gözetirse, ben de Kıyamet günü onu gözetirim.
Camiü’s-Sağir, No: 1945
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