Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, insanlara, hayrı acele istedikleri gibi şerri de acele verseydi, ecellerine hükmedilir, helâk olup giderlerdi... Yûnus Suresi: 11 HADİS: Siz Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah da sizi sevsin. Camiü’s-Sağir, No: 1947

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