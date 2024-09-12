Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Allah, hileleri cezalandırmakta pek sür’atlidir. Siz ne hile yaparsanız meleklerimiz onu kaydederler. Yûnus Suresi: 21 HADİS: Müslümanın malının haramlığı, kanının haramlığı gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1930

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