Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...(O gün) şerikleri, onlara (müşriklere) der ki: “Siz bize tapmıyor, şeytana ve kendi heveslerinize uyuyordunuz.” Yûnus Suresi: 28 HADİS: Hüsn-ü zan, güzel ibadetlerdendir. Camiü’s-Sağir, No: 1967

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