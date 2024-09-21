Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...De ki: “Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir kâinatı yerli yerince tedbir ve idare eden?” Yûnus Suresi: 31 HADİS: İyilik, ömrün artmasına vesiledir. Sadaka kötü kazâyı önler. Camiü’s-Sağir, No: 1968

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