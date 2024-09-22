Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Kimdir kâinatı yerli yerince tedbir ve idare eden?” Onlar diyecekler ki: “Allah’tır.” Öyleyse, “Hâlâ Ona ortak koşmaktan korkmaz mısınız?” de. Yûnus Suresi: 31 HADİS: Kur’ân’ı seslerinizle güzelleştirin. Çünkü güzel ses, Kur’ân’ın güzelliğine güzellik katar. Camiü’s-Sağir, No: 1969

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