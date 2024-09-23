Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Sizin ilâh edindiklerinizden kimse var mı ki, kullarını önce yaratsın, sonra tekrar diriltsin? Yûnus Suresi: 34 HADİS: Hüseyin bendendir, ben de ondanım. Allah Hüseyin’i seveni sevsin. Camiü’s-Sağir, No: 1970

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