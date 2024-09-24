Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Allah kullarını hem ilk önce yaratır, hem de sonradan diriltir. Yûnus Suresi: 34 HADİS: Mallarınızı zekâtla emniyet altına alınız. Sadaka vermekle hastalarınızı tedavi ediniz. Belânın gelmemesi için dua ediniz. Camiü’s-Sağir, No: 1971

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