25 Eylül 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: Sizin ilâh edindiklerinizden hak yolu gösterecek birisi var mı? De ki: Hakka eriştiren Allah’tır.
Yûnus Suresi: 35
HADİS:
Küçük çocuğun bir şeyi hafızasına alması taş üzerine kazılan nakış gibi kalıcıdır...
Camiü’s-Sağir, No: 1972
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