Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Sizin ilâh edindiklerinizden hak yolu gösterecek birisi var mı? De ki: Hakka eriştiren Allah’tır.

Yûnus Suresi: 35

HADİS:

Küçük çocuğun bir şeyi hafızasına alması taş üzerine kazılan nakış gibi kalıcıdır...

Camiü’s-Sağir, No: 1972