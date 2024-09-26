Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hakka eriştiren mi emrine uyulmaya lâyıktır, yoksa kendisine yol gösterilmedikçe doğru yolu bulamayan mı? Yûnus Suresi: 35 HADİS: Çocuğun babası üzerindeki hakkı güzel isim koyması, evlenecek yaşa geldiğinde evlendirmesi ve ona Kur’ân’ı öğretmesidir. Camiü’s-Sağir, No: 1978

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