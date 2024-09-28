Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O [Kur’ân], kendinden öncekileri tasdik eden, Allah’ın hükümlerini açıklayan ve Âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğine şüphe olmayandır. Yûnus Suresi: 37 HADİS: Allah’ın haram kıldığı şeyden korunmak için evlenen kimseye yardım etmek, Allah üzerine bir haktır. Camiü’s-Sağir, No: 1981

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