Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer doğru söylüyorsanız, Allah’tan başka çağırabileceğiniz kim varsa çağırın da, hep beraber, onun [Kur’ân’ın] bir sûresinin benzerini getirin! Yûnus Suresi: 38 HADİS: Hamza, Kıyamet günü şehitlerin efendisidir. Camiü’s-Sağir, No: 1984

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