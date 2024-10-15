Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “O azap gerçek mi?” diye senden haber almak istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime yemin olsun ki o gerçeğin tâ kendisidir... Yûnus Suresi: 53 HADİS: Hayâ ancak hayır getirir. Camiü’s-Sağir, No: 2030

Okunma Sayısı: 241

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.