Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Haberiniz olsun ki Allah’ın vaadi haktır, lâkin onların çoğu bilmezler.

Yûnus Suresi: 55

HADİS:

Hayâ süstür. Takva şereftir. En hayırlı binek sabırdır. Musibet anında Azîz ve Celîl olan Allah’tan kurtuluş beklemek de ibadettir.

Camiü’s-Sağir, No: 2033