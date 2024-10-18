18 Ekim 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Haberiniz olsun ki Allah’ın vaadi haktır, lâkin onların çoğu bilmezler.
Yûnus Suresi: 55
HADİS:
Hayâ süstür. Takva şereftir. En hayırlı binek sabırdır. Musibet anında Azîz ve Celîl olan Allah’tan kurtuluş beklemek de ibadettir.
Camiü’s-Sağir, No: 2033
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