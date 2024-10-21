Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine bir şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir. Yûnus Suresi: 57 HADİS: Hayâ on parçadır. Dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir. Camiü’s-Sağir, No: 2035

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