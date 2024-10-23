Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz ki Allah insanlar üzerinde lütuf ve ihsan sahibidir, lâkin çokları şükretmez.

Yûnus Suresi: 60 HADİS: Sonunu iyice düşünerek işe el at. Sonunu hayırlı görürsen yap, kötülüğe varacağından korkarsan vazgeç. Camiü’s-Sağir, No: 2042

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