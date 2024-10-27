Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar [Allah dostları] iman eden ve Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takvâ ehlidir. Yûnus Suresi: 63 HADİS: Şu iki haslet münâfıkta birleşmez: Güzel bir dinî tutum ve dinde ince anlayış. Camiü’s-Sağir, No: 2053

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