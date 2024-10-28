Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Dünya hayatında da, ahirette de onlar [Allah dostları] için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde değişiklik olmaz. En büyük kurtuluş işte budur.

Yûnus Suresi: 64

HADİS:

İki haslet vardır ki, mü’minde bir araya gelmezler: Cimrilik ve çirkin ahlâk.

Camiü’s-Sağir, No: 2054