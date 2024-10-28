28 Ekim 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Dünya hayatında da, ahirette de onlar [Allah dostları] için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde değişiklik olmaz. En büyük kurtuluş işte budur.
Yûnus Suresi: 64
HADİS:
İki haslet vardır ki, mü’minde bir araya gelmezler: Cimrilik ve çirkin ahlâk.
Camiü’s-Sağir, No: 2054
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