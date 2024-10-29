29 Ekim 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların sözü seni üzmesin. Kudret ve üstünlük bütünüyle Allah’ındır. Her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilen de Odur.
Yûnus Suresi: 65
HADİS:
Aranızda iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, yoldan sapmazsınız. Biri Allah’ın Kitabı, diğeri de benim Sünnetimdir.
Camiü’s-Sağir, No: 2058
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