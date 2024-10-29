Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların sözü seni üzmesin. Kudret ve üstünlük bütünüyle Allah’ındır. Her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilen de Odur.



Yûnus Suresi: 65

HADİS:

Aranızda iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, yoldan sapmazsınız. Biri Allah’ın Kitabı, diğeri de benim Sünnetimdir.

Camiü’s-Sağir, No: 2058