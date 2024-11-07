Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Mücrimler istemese de, Allah delil ve mu’cizeleriyle hakkı ortaya çıkarır.” Yûnus Suresi: 82 HADİS: En hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.

Camiü’s-Sağir, No: 2083

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