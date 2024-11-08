Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mûsâ, “Ey kavmim,” dedi. “Eğer Allah’a iman ettiyseniz ve Ona ihlâs ile teslim olmuş Müslümanlar iseniz, Ona tevekkül edin.” Yûnus Suresi: 84 HADİS: En hayırlılarınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır. Camiü’s-Sağir, No: 2084

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