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10 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

10 Kasım 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“[Ey Rabbimiz!] Kâfirler topluluğunun elinden bizi rahmetinle kurtar.”

Yûnus Suresi: 86

HADİS:

En hayırlılarınız, borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir.

Camiü’s-Sağir, No: 2086

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