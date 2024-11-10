Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “[Ey Rabbimiz!] Kâfirler topluluğunun elinden bizi rahmetinle kurtar.” Yûnus Suresi: 86 HADİS: En hayırlılarınız, borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir. Camiü’s-Sağir, No: 2086

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