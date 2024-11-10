10 Kasım 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“[Ey Rabbimiz!] Kâfirler topluluğunun elinden bizi rahmetinle kurtar.”
Yûnus Suresi: 86
HADİS:
En hayırlılarınız, borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir.
Camiü’s-Sağir, No: 2086
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