Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Evlerinizi kıbleye dönük mescidler haline getirin ve namazınızı dosdoğru kılın...”

Yûnus Suresi: 87 HADİS: En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2087

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