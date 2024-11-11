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11 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

11 Kasım 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“...Evlerinizi kıbleye dönük mescidler haline getirin ve namazınızı dosdoğru kılın...”

Yûnus Suresi: 87

HADİS:

En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2087

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