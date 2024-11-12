Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Dosdoğru yolda devam edin ve kendini bilmezlerin yolundan gitmeyin.” Yûnus Suresi: 89 HADİS: Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına en iyi davrananınızdır. Camiü’s-Sağir, No: 2088

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.