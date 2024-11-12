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12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

12 Kasım 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Dosdoğru yolda devam edin ve kendini bilmezlerin yolundan gitmeyin.”

Yûnus Suresi: 89

HADİS:

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına en iyi davrananınızdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2088

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