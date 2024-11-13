Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Gerçekten insanların pek çoğu âyetlerimizden gafillerdir. Yûnus Suresi: 92 HADİS: Sizin en hayırlılarınız ömrü uzun olup da, ameli en güzel olandır. Camiü’s-Sağir, No: 2089

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