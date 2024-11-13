"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

13 Kasım 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Gerçekten insanların pek çoğu âyetlerimizden gafillerdir.

Yûnus Suresi: 92

HADİS:

Sizin en hayırlılarınız ömrü uzun olup da, ameli en güzel olandır.

Camiü’s-Sağir, No: 2089

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu acının sorumlusu hepimiziz

    Gazze’yi yok ettik

    ABD, Birleşmiş Milletleri felç etti

    Arap Birliği nihayet: Kelimeler yetersiz

    Borrel: Etnik temizlik

    Vatandaşın güvenini kaybettiler

    Enflasyonun tahribatı büyük

    Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, ''Filistin Devleti''nin kurulmasından geçiyor

    İşgalci kafa sınır tanımıyor: 2025, Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacakmış!

    Filipinler'de Toraji Tayfunu alarmı: 2500 mahalle tahliye edilecek!

    İsrail'in BM üyeliğini askıya alın

    Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 31 Aralık'a kadar uzattı

    Dünya Sudan'a da seyirci kaldı

    Pakistan - Pencap'taki 11 milyon çocuğun sağlığı tehlikede!

    Beyaz Saray’dan hâlâ “cak, cek”

    Netanyahu, Aralık'ta ifade verecek

    Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

    Asgari ücret maratonu başlıyor

    İzmir - Selçuk'tan çok acı bir haber: 5 kardeş evlerinde çıkan yangında vefat etti

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-1
    Ahmet BATTAL

    Bahçeli AKP’nin Gazi Hazretleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Tarikate girmeden mutluluğu nasıl yakalarız?
    Genel

    Gazze’yi yok ettik
    Cevher İLHAN

    “Açılım”la tefrika tuzağı
    Ahmet DURSUN

    Risale-i Nur’un dili
    İrem BAYRAKLILAR

    “Ablanı kaybettik”
    Genel

    Borrel: Etnik temizlik
    Genel

    ABD, Birleşmiş Milletleri felç etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.