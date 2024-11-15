Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer sana indirdiğimiz kitapta anlatılan bu kıssalar hakkında bir şüphen varsa, senden evvel indirilmiş kitapları okuyanlara sor. Yûnus Suresi: 94 HADİS: Allah katında en hayırlı arkadaş, arkadaşına karşı en hayırlı olandır. Camiü’s-Sağir, No: 2091

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