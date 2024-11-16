Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki sana Rabbinden hak olan kitap gelmiştir; sakın şüphe edenlerden olma. Yûnus Suresi: 94 HADİS: Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı en hayırlı olandır. Camiü’s-Sağir, No: 2091

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