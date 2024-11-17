Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma; sonra hüsrâna düşenlerden olursun.

Yûnus Suresi: 95 HADİS: Arkadaşların en hayırlısı, sen Allah’ı andığında yardım eden, unuttuğunda da sana hatırlatan kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 2092

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