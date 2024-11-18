Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara her türlü delil ve mu’cize de gelse, o acı azâbı görünceye kadar onlar küfürlerinden vazgeçmezler. Yûnus Suresi: 97 HADİS: Amellerin en hayırlısı, ilk vaktinde kılınan namazdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2099

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