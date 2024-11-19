Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiçbir belde ahâlisi yoktur ki, azâbı gördükten sonraki imanları onlara bir fayda vermiş olsun... Yûnus Suresi: 98 HADİS: Tabiînin en hayırlısı Veysel Karanî’dir. Camiü’s-Sağir, No: 2094

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.