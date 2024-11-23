Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, muhakkak ki sizin Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza ben ibadet edecek değilim. Yûnus Suresi: 104 HADİS: En hayırlı mehir, en kolay ödenebilendir. Camiü’s-Sağir, No: 2100

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