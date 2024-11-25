Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ı bırakıp da sana ne fayda, ne de zarar veremeyen şeylere dua etme. Bunu yaparsan zâlimlerden olursun. Yûnus Suresi: 106 HADİS: Veren el, alan elden üstündür. Harcamaya, geçimi sana ait olanlardan başla. Camiü’s-Sağir, No: 2101

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