Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sana bir sıkıntı verirse, onu Ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse Onun nimetini engelleyecek de yoktur. Yûnus Suresi: 107 HADİS: En hayırlı amel, dünyadan ayrılırken dilinin Allah’ın zikriyle meşgul olmasıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2102

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