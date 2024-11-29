Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim doğru yola girerse, kendi lehine bir yola girmiş olur. Kim sapıklığa düşerse, o da kendi aleyhine sapmış olur.

Yûnus Suresi: 108

HADİS:

İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. İnsanların en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır.

Camiü’s-Sağir, No: 2106