29 Kasım 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim doğru yola girerse, kendi lehine bir yola girmiş olur. Kim sapıklığa düşerse, o da kendi aleyhine sapmış olur.
Yûnus Suresi: 108
HADİS:
İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. İnsanların en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır.
Camiü’s-Sağir, No: 2106
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