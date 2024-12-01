Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu öyle bir kitaptır ki, her işi hikmetle yapan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlam şekilde tanzim edilmiştir... Hûd Suresi: 1 HADİS: İnsanların en hayırlısı gücünün yettiği kadar veren fakir mü’mindir. Camiü’s-Sağir, No: 2108

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